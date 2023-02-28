Клопп: «Ливерпуль» получил нужную информацию из прошлого матча с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от перенесённого матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».
«Это очень важная неделя, мы не можем игнорировать это. У нас две домашние игры, и завтра — одна из них. На этой неделе я хотел бы сделать толчок для команды, и для этого нам нужны результаты, а для результатов нам нужна хорошая игра.
Проигрыш «Вулверхэмптону» в прошлом матче? У нас есть важная информация из этой игры, которую мы должны использовать. Мы должны сосредоточиться на себе. Главное отличие в том, что мы будем играть на «Энфилде», и мы должны это учитывать.
То был не самый крутой день. Главное отличие в том, что мы играем на «Энфилде». Между играми большой промежуток времени. Мы хотим всё исправить. Но я больше сосредоточен на том, чтобы дать нужный толчок для сезона», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Напомним, предыдущая встреча двух команд завершилась победой «Вулверхэмптона» со счётом 3:0.
- 28 февраля 2023
-
19:09
-
18:55
-
18:52
-
18:34
-
18:21
-
18:17
-
18:09
-
18:05
-
17:54
-
17:47
-
17:37
-
17:36
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:14
-
16:53
-
16:51
-
16:41
-
16:33
-
16:31
-
16:31
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:13
-
16:04
-
15:58
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:14