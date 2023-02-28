Клопп: «Ливерпуль» получил нужную информацию из прошлого матча с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от перенесённого матча 7-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».

«Это очень важная неделя, мы не можем игнорировать это. У нас две домашние игры, и завтра — одна из них. На этой неделе я хотел бы сделать толчок для команды, и для этого нам нужны результаты, а для результатов нам нужна хорошая игра.

Проигрыш «Вулверхэмптону» в прошлом матче? У нас есть важная информация из этой игры, которую мы должны использовать. Мы должны сосредоточиться на себе. Главное отличие в том, что мы будем играть на «Энфилде», и мы должны это учитывать.

То был не самый крутой день. Главное отличие в том, что мы играем на «Энфилде». Между играми большой промежуток времени. Мы хотим всё исправить. Но я больше сосредоточен на том, чтобы дать нужный толчок для сезона», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, предыдущая встреча двух команд завершилась победой «Вулверхэмптона» со счётом 3:0.