ЦСКА огласил стартовый состав на матч Кубка с «Краснодаром»
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Сегодня, 28 февраля, «Краснодар» сыграет на своём поле с ЦСКА в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка России (Пути РПЛ). Игра пройдёт на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Начало встречи — в 19:30 мск. Гости огласили стартовый состав на матч.
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.
Первый матч ЦСКА и «Краснодара» завершился разгромной победой армейцев со счётом 3:0. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а проигравший отправится во второй этап 1/4 финала Пути регионов.
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