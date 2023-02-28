Авалян: однажды Илюмжинов собрал команду и повёз куда-то в степь

Бывший нападающий «Уралана» из Элисты Гарник Авалян поделился впечатлениями о времени, проведённом в столице Калмыкии (1999-2000 гг.).

«Я с гордостью вспоминаю полтора сезона в «Уралане». Как сейчас помню гол в ворота «Динамо»: подача углового, и я с линии вратарской забиваю. Мы выиграли 1:0 и вышли в полуфинал Кубка. Все ребята получили значки мастеров спорта. На следующий день — заголовок в газете: «Гол Аваляна сделал элистинских бразильцев мастерами спорта России».

Илюмжинов (Многолетний глава республики Калмыкия. — Прим. «Чемпионата») встречался с командой, общался. Футбол его заводил. Как-то в паузу в чемпионате Кирсан Николаевич собрал команду и повёз куда-то в степь на автобусе. Два-три часа ехали на автобусе — ни одного населённого пункта вокруг. Как вдруг посреди полей две юрты стоят. Заходим — столы накрыты, барашек жареный. Мы там все вместе день провели — поели шашлыка, отдохнули. В Москве Илюмжинов всегда на игры приходил, мы у него в представительстве бывали. В этом плане он молодец», — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.