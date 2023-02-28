Авалян: однажды Илюмжинов собрал команду и повёз куда-то в степь

Бывший нападающий «Уралана» из Элисты Гарник Авалян поделился впечатлениями о времени, проведённом в столице Калмыкии (1999-2000 гг.).
«Я с гордостью вспоминаю полтора сезона в «Уралане». Как сейчас помню гол в ворота «Динамо»: подача углового, и я с линии вратарской забиваю. Мы выиграли 1:0 и вышли в полуфинал Кубка. Все ребята получили значки мастеров спорта. На следующий день — заголовок в газете: «Гол Аваляна сделал элистинских бразильцев мастерами спорта России».
Илюмжинов (Многолетний глава республики Калмыкия. — Прим. «Чемпионата») встречался с командой, общался. Футбол его заводил. Как-то в паузу в чемпионате Кирсан Николаевич собрал команду и повёз куда-то в степь на автобусе. Два-три часа ехали на автобусе — ни одного населённого пункта вокруг. Как вдруг посреди полей две юрты стоят. Заходим — столы накрыты, барашек жареный. Мы там все вместе день провели — поели шашлыка, отдохнули. В Москве Илюмжинов всегда на игры приходил, мы у него в представительстве бывали. В этом плане он молодец», — сказал Авалян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 28 февраля 2023
-
20:48
-
20:45
-
20:45
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:16
-
19:59
-
19:59
-
19:51
-
19:44
-
19:38
-
19:09
-
18:55
-
18:52
-
18:34
-
18:21
-
18:17
-
18:09
-
18:05
-
17:54
-
17:47
-
17:37
-
17:36
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:14
-
16:53
-
16:51
-
16:41
-
16:33
-
16:31
-
16:31
-
16:30