«Краснодар» огласил стартовый состав на матч Кубка с ЦСКА

Сегодня, 28 февраля, «Краснодар» сыграет на своём поле с ЦСКА в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка России (Пути РПЛ). Игра пройдёт на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Начало встречи — в 19:30 мск. Хозяева огласили стартовый состав на матч.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Сперцян, Баньяц, Кади Боржес, Олусегун, Мозес, Кордоба.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Первый матч ЦСКА и «Краснодара» завершился разгромной победой армейцев со счётом 3:0. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Проигравший отправится во второй этап 1/4 финала Пути регионов.