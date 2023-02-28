Владельцев «МЮ» не устраивают предложения о покупке клуба. Они хотят более € 6.5 млрд

Аврам и Джоэл Глейзеры не хотят продавать клуб по цене, предложенной потенциальными покупателями. Об этом сообщает Sky Sports.

Официальные предложения сделали два инвестора: катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани, предложивший € 4,5 млрд и миллиардер Джим Рэтклифф, являющийся владельцем Ineos. Глейзеры считают, что авторитет «Юнайтед», мировое влияние клуба, особенно на развивающихся рынках, и потенциал для будущего роста доходов были недооценены. Они хотят получить около € 6.8 млрд.

Семья Глейзеров владеет клубом с 2005 года. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги нынешнего сезона. В воскресенье клуб выиграл Кубок английской лиги, обыграв в финале «Ньюкасл» (2:0).