Владельцев «МЮ» не устраивают предложения о покупке клуба. Они хотят более € 6.5 млрд
Поделиться
Аврам и Джоэл Глейзеры не хотят продавать клуб по цене, предложенной потенциальными покупателями. Об этом сообщает Sky Sports.
Официальные предложения сделали два инвестора: катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани, предложивший € 4,5 млрд и миллиардер Джим Рэтклифф, являющийся владельцем Ineos. Глейзеры считают, что авторитет «Юнайтед», мировое влияние клуба, особенно на развивающихся рынках, и потенциал для будущего роста доходов были недооценены. Они хотят получить около € 6.8 млрд.
Семья Глейзеров владеет клубом с 2005 года. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги нынешнего сезона. В воскресенье клуб выиграл Кубок английской лиги, обыграв в финале «Ньюкасл» (2:0).
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
19:09
-
18:55
-
18:52
-
18:34
-
18:21
-
18:17
-
18:09
-
18:05
-
17:54
-
17:47
-
17:37
-
17:36
-
17:21
-
17:17
-
17:15
-
17:14
-
16:53
-
16:51
-
16:41
-
16:33
-
16:31
-
16:31
-
16:30
-
16:29
-
16:22
-
16:13
-
16:04
-
15:58
-
15:51
-
15:50
-
15:49
-
15:33
-
15:32
-
15:24
-
15:14
Партнерский контент