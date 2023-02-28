Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владельцев «МЮ» не устраивают предложения о покупке клуба. Они хотят более € 6.5 млрд

Владельцев «МЮ» не устраивают предложения о покупке клуба. Они хотят более € 6.5 млрд
Комментарии

Аврам и Джоэл Глейзеры не хотят продавать клуб по цене, предложенной потенциальными покупателями. Об этом сообщает Sky Sports.

Официальные предложения сделали два инвестора: катарский шейх Джасим бен Хамад Аль Тани, предложивший € 4,5 млрд и миллиардер Джим Рэтклифф, являющийся владельцем Ineos. Глейзеры считают, что авторитет «Юнайтед», мировое влияние клуба, особенно на развивающихся рынках, и потенциал для будущего роста доходов были недооценены. Они хотят получить около € 6.8 млрд.

Семья Глейзеров владеет клубом с 2005 года. «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги нынешнего сезона. В воскресенье клуб выиграл Кубок английской лиги, обыграв в финале «Ньюкасл» (2:0).

Новость по теме
Владельцы «ПСЖ» могут приобрести долю в «Тоттенхэме», даже если шейх Аль Тани купит «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023