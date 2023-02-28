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Гвардиола: если «Манчестер Юнайтед» спустит немного денег, то поднимается до нашего уровня

Гвардиола: если «Манчестер Юнайтед» спустит немного денег, то поднимается до нашего уровня
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о возвращении «Манчестер Юнайтед» в чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге. Недавно «Красные дьяволы» одержали победу в Кубке английской лиги.

«Если они потратят немного больше денег, да, они могут подняться до нашего уровня. До этого они не тратили, верно», — сказал испанец в интервью Beanyman Sports.

В английском национальном первенстве лидирует лондонский «Арсенал». В активе «канониров» 57 очков. Они приняли участие в 24 матчах турнира. Второе место в соревнованиях занимают «горожане». Команда Хосепа Гвардиолы набрала 55 очков в 25 играх. Манкунианцы располагаются на третьей строчке в АПЛ.

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