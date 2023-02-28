Экс-гендиректор РФС Воробьёв: руководители РПЛ рассиживаются и не играют роли

Бывший генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв раскритиковал нынешних руководителей и структуру организации.

«У РФС и лиги своя песочница и свои лужи. Кто-то радуется, что он зарплату в РФС получает. Слышал, что они там 500 человек набрали. Лига меняет руководителей: Прядкин, Хачатурянц, Алаев. Но как они ни будут рассиживаться, всё равно ничего не изменят в профессиональном футболе, потому что они не играют никакой существенной роли.

Мне очень нравится музей в Гааге, где есть замечательная, одна из лучших картин в мире — «Урок анатомии доктора Тульпа». Так вот российский футбол — это уже труп. А я могу быть только коллегой доктора Тульпа, чтобы его препарировать», — цитирует Воробьёва Legalbet.