Азат Кадыров: фанаты с картой болельщика могут захотеть бонусом и полёт на Луну

Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров сказал, что пожелания болельщиков, оформивших Fan ID, могут быть безграничными, но нужно реалистично оценивать возможности.

«Пожелания по перечню бонусов и привилегий могут быть безграничными — даже полёт на Луну. Но надо оценивать финансовые и логистические возможности. Все бонусы околофутбольные, и мы считаем, что это правильно. Мы работаем совместно с Минцифры и будем внедрять различные новшества. Тема находится в [стадии] обсуждения, мы в постоянной консультации с правительством. В течение марта мы финализируем решение и доведем его до сведения клубов», — приводит слова чиновника «РИА Новости».

Начиная с марта паспорт болельщика станет обязательным для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги.