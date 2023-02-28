«Ман Сити» интересуется Ковачичем. Клуб может купить его, если не подпишет Беллингема

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Матео Ковачичу. Об этом сообщает The Telegraph.

Контракт Ковачича с клубом заканчивается в 2024 году. «Челси» не хочет допустить сценарий, при котором ситуация с Матео и рядом других игроков будет не определена за год до истечения контрактов. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола очень ценит игровые качества Ковачича.

Главной трансферной целью «Сити» для усиления полузащиты является игрок дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, но клубу приходится вести борьбу с «Реалом» и «Челси» за подписание игрока. Ковачич может заменить Бернарду Силву, которым интересуется «Барселона» или Илкая Гюндогана, чьё будущее в «Манчестер Сити» также не определено.