Игрок «Урала» Ранджелович назвал Педриньо самым быстрым спортсменом первой части РПЛ

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович назвал игрока «Локомотива» Педро Габриэла, сейчас выступающего за «Сан-Паулу», самым быстрым футболистом первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Кто самый быстрый игрок первой части сезона? У меня в голове этот парень из «Локомотива». Бразилец Педро Габриэл. Еще по скиллам понравился его одноклубник Миранчук. У «Урала» тоже полно классных игроков с опытом — вроде Газинского, Шатова, Подберезкина, Эрика Бикфалви», — цитирует Ранджеловича Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний Педриньо принял участие в шести встречах российского чемпионата, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом в трёх матчах Кубка России Педриньо забил четыре гола.