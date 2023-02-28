Игрок «Урала» Ранджелович назвал Педриньо самым быстрым спортсменом первой части РПЛ
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Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович назвал игрока «Локомотива» Педро Габриэла, сейчас выступающего за «Сан-Паулу», самым быстрым футболистом первой части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Кто самый быстрый игрок первой части сезона? У меня в голове этот парень из «Локомотива». Бразилец Педро Габриэл. Еще по скиллам понравился его одноклубник Миранчук. У «Урала» тоже полно классных игроков с опытом — вроде Газинского, Шатова, Подберезкина, Эрика Бикфалви», — цитирует Ранджеловича Sport24.
В нынешнем сезоне 23-летний Педриньо принял участие в шести встречах российского чемпионата, в которых не сумел отметиться результативными действиями. При этом в трёх матчах Кубка России Педриньо забил четыре гола.
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