Магуайр: хочу играть, но есть конкуренция. Варан хорош, а тренеру нужен левоногий защитник

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о конкуренции в команде.
«Я футболист, который хочет играть матчи, выводить парней из подтрибунного туннеля перед игрой. Но я понимаю, что огромная конкуренция за место в составе — это неотъемлемая часть футбола на высоком уровне. Рафа Варан играет очень хорошо, и мы видим, что идея тренера в том, чтобы использовать левоногого защитника в центре. Так что конкуренция за место в составе высокая.
Думаю, что Тен Хага много раз спрашивали в интервью о моей роли в команде, и он честно сказал, что верит в меня, но это футбол. Это «Манчестер Юнайтед». Мы хотим выигрывать значимые трофеи, а для этого нужна конкуренция за место в составе. Тренер разговаривает со мной каждый день, он действительно уважает меня и считает, что я топовый центральный защитник со всеми качествами, необходимыми для игры в его команде. Но и он, и я понимаем, что те, кто играют в составе, делают это хорошо", — приводит слова Магуайра ESPN.
- 28 февраля 2023
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