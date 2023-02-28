«Краснодар» — ЦСКА: команды не забили голов в первом тайме

Сегодня, 28 февраля, «Краснодар» играет на своём поле с ЦСКА в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка России (Пути РПЛ). Игра проходит на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.

Команды не забили голов в первом тайме. В конце первой половины встречи Кади Боржес сыграл на подборе перед штрафной гостей и пробил в нижний угол — Игорь Акинфеев в эффектном броске спас московскую команду.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.

Первый матч ЦСКА и «Краснодара» завершился разгромной победой армейцев со счётом 3:0. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Проигравший отправится во второй этап 1/4 финала Пути регионов.