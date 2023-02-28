«Краснодар» — ЦСКА: Сперцян открыл счёт в матче ударом со штрафного
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Сегодня, 28 февраля, «Краснодар» играет на своём поле с ЦСКА в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка России (Пути РПЛ). Игра проходит на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе.
Хозяева открыли счёт. Гол на свой счёт записал полузащитник Эдуард Сперцян. Спортсмен ударом со штрафного обвёл стенку и уложил мяч в самый угол ворот — Игорь Акинфеев не дотянулся до мяча.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.
Первый матч ЦСКА и «Краснодара» завершился разгромной победой армейцев со счётом 3:0. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Проигравший отправится во второй этап 1/4 финала Пути регионов.
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