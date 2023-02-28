Шишкин — об Антоне Миранчуке: если есть шанс поиграть в Европе, то нужно за него цепляться

Бывший футболист «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал слова агента Антона Миранчука. Вадим Шпинёв заявил, что Антон покинет «Локомотив» по истечении контракта и планирует уехать в Европу.

«Уход Алексея из «Локомотива» — одна из возможных причин ухода Антона Миранчука из команды. Если честно, я совсем этому не удивлён. У него есть много хороших качеств — во вчерашнем дерби они были заметны невооружённым глазом. Сейчас самый прекрасный возраст, чтобы уехать. Почему бы не попробовать? Думаю, если агент так уверенно заявляет, значит, варианты из Европы уже есть. Если действительно есть шанс поиграть в Европе, то нужно цепляться за него всеми возможными способами», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.