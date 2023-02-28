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Аль-Хелаифи — об обвинениях в преступлении: они меняли адвокатов чаще, чем показания

Аль-Хелаифи — об обвинениях в преступлении: они меняли адвокатов чаще, чем показания
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на обвинения в участии в похищении человека.

«Они меняли своих адвокатов большее количество раз, чем свои показания. Это откровенная манипуляция средствами массовой информации. Я просто поражён тем, что так много людей восприняли их противоречия как нечто заслуживающее доверия. Справедливость восторжествует», — цитирует Аль-Хелаифи Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Аль-Хелаифи обвинили в причастности к похищению 42-летнего лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана, владевшего информацией, которая могла иметь отношение к присуждению Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года, а также к передаче телевизионных прав на чемпионаты мира по футболу 2026 и 2030 года компании BeIN Media, председателем которой является президент «ПСЖ».

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