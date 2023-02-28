Нападающий «Брентфорда» Тони признал вину в нарушении регламента о ставках
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Нападающий «Брентфорда» Айван Тони признал себя виновным в нарушении регламента о ставках.
Форвард может получить длительную дисквалификацию уже в этом сезоне, сообщает The Sun.
Ранее Футбольная ассоциация Англии предъявила Тони обвинения в более чем 250 нарушениях регламента о ставках в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го.
В 21 матче текущего сезона английской Премьер-лиги 26-летний Айван Тони забил 14 голов и сделал три голевые передачи. Он делит третье место в списке бомбардиров с Маркусом Рашфордом, уступая Эрлингу Холанду и Гарри Кейну.
Напомним, в 2020 году другой английский футболист, Киран Триппьер, получил дисквалификацию на десять недель за нарушение регламента о ставках.
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