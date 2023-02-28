Маркао: не только Вендел сталкивается с расизмом. Посмотрите, что происходит с Винисиусом

Бывший нападающий «Спартака» Маркао отреагировал на инцидент с брошенным в Вендела бананом, который произошёл в матче Кубка России «Волга» — «Зенит» (0:3).

«Очень печально, что это произошло, но такие ситуации, к сожалению, случаются во всём мире, а не только в России. Посмотрите, что происходит в Испании с Винисиусом — он постоянно сталкивается с проявлениями расизма. В Бразилии тоже есть случаи проявления расизма, и местные власти мало что делают для решения этой проблемы.

Когда я играл в футбол, то в мире было ещё больше проявления расизма — и мы ничего не могли с этим поделать. Сейчас многое изменилось — стоит чему-то такому произойти, и это могут обсуждать во всём мире, после чего даже найти виновника. Разумеется, нельзя оставлять таких болельщиков безнаказанными. Они — плохой пример для общества. Федерации футбола должны жёстче наказывать таких фанатов», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».