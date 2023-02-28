Сенников: засчитанный гол после борьбы Тикнизяна и Игнатова — это ошибка судьи

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2).
«Матч получился хороший, команды показали качественный футбол. Были хорошие взаимодействия игроков, много голов. Получается, обе команды хуже играли в обороне. В целом игра понравилась. Ключевой момент — это спорный эпизод с борьбой Тикнизяна и Игнатова. Он очень сильно повлиял на игру.
Был ли фол на Миранчуке? Не скажу, что это пенальти, а вот фол на Тикнизяне был. Если бы была обоюдная борьба, то это одно дело. Наир спиной закрывал мяч, а Игнатов руками его завалил. Многие сказали, что это ошибка судьи. Сыграл ли арбитр Иванов решающую роль в матче? Да, потому что игра была достаточно равная. Один эпизод решил исход матча.
У команды есть шансы пройти как можно дальше. Понятно, что «Зенит» — фаворит в этой сетке, но в пути РПЛ полуфиналы будут посерьёзнее. Даже не знаешь, где проще.
Во второй игре со «Спартаком» «Локомотив» выглядел целостно. В первом матче команда провела только один тайм на хорошем уровне, вчера же «Локомотив» и в первом тайме хорошо играл, и во втором. Пиняев здорово выглядел, но Миранчук был связующим звеном. К обороне есть претензии. Мне понравилось, что «Локомотив» хорошо готов физически. Сейчас нужно выстроить структуру, чтобы никто не проседал», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».
- 28 февраля 2023
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