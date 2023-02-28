Гол Сперцяна в игре с ЦСКА не помог выйти «Краснодару» в полуфинал Кубка России

Сегодня, 28 февраля, «Краснодар» играл на своём поле с ЦСКА в рамках ответного матча четвертьфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ). Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе и завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков».
Единственный гол в матче забил полузащитник Эдуард Сперцян. Спортсмен ударом со штрафного обвёл «стенку» и уложил мяч в самый угол ворот — Игорь Акинфеев не дотянулся до мяча. Несмотря на победу в сегодняшней встрече, команда Владимира Ивича покинула розыгрыш Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух встреч в полуфинал высшей сетки розыгрыша прошли армейцы, которые в первом матче разгромили «быков». Южный коллектив продолжит погоню за трофеем в Пути регионов.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответного матча Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.
- 28 февраля 2023
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