Гол Сперцяна в игре с ЦСКА не помог выйти «Краснодару» в полуфинал Кубка России

Сегодня, 28 февраля, «Краснодар» играл на своём поле с ЦСКА в рамках ответного матча четвертьфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ). Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе и завершилась со счётом 1:0 в пользу «быков».

Единственный гол в матче забил полузащитник Эдуард Сперцян. Спортсмен ударом со штрафного обвёл «стенку» и уложил мяч в самый угол ворот — Игорь Акинфеев не дотянулся до мяча. Несмотря на победу в сегодняшней встрече, команда Владимира Ивича покинула розыгрыш Пути РПЛ Кубка России. По сумме двух встреч в полуфинал высшей сетки розыгрыша прошли армейцы, которые в первом матче разгромили «быков». Южный коллектив продолжит погоню за трофеем в Пути регионов.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответного матча Кубка России «Краснодар» — ЦСКА.