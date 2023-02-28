Сергей Балахнин: «Ростову» не удастся удержаться в тройке

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин ответил на вопрос, сможет ли команда Валерия Карпина удержаться в первой тройке в таблице Российской Премьер-Лиги во второй части сезона.
«Видно же уже и раньше было, что «Ростову» требуется усиление, но этого не случилось. Сложно сказать, почему. Я думаю, что «Ростову» будет тяжело во второй части сезона, им не удастся удержаться в тройке. Команде Карпина будет непросто, но у них есть запас в шесть очков, это хороший задел. Все остальные усилились и навяжут борьбу «Ростову» за тройку. Но, зная характер Карпина, «Ростов» не будет выглядеть командой мальчиков для битья, они будут до последнего сражаться», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
После 17 туров «Ростов» идёт на третьем месте в Российской Премьер-Лиге, набрав 35 очков.
- 28 февраля 2023
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