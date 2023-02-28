Гранат: Антон Миранчук не менее талантливый, чем Алексей. Нужно пробовать ехать в Европу

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат отреагировал на заявление агента Антона Миранчука о том, что его подопечный не будет продлевать контракт с «Локомотивом» и намерен уехать в Европу.

«У Антона Миранчука есть серьёзные амбиции — он может играть на хорошем уровне. Стоит сказать, что его возраст сейчас идеально подходит для перехода в Европу. Сможет ли он заиграть там? Я считаю, что Антон не менее талантливый футболист, чем Алексей. Думаю, что брат сможет ему помочь дельным советом. Если есть шанс, то нужно обязательно пробовать. В России Миранчук является квалифицированным футболистом. Если даже не получится, то в Россию всегда успеет вернуться. Нужно пробовать ехать в Европу», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.