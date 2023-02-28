«Могут объединиться с братом». Билялетдинов — о перспективах Антона Миранчука в Европе

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов высказался о словах агента Антона Миранчука. Ранее Вадим Шпинёв заявил, что его подопечный не будет продлевать контракт с «Локомотивом» и намерен уехать в европейский клуб в статусе свободного агента летом 2024 года.

«Мне кажется, что тут присутствует вопрос торговли. Может быть, «Локомотив» не смог удовлетворить его запросы. Думаю, что попробовать себя в более сильном чемпионате — отличная идея! Почему бы и нет? Они даже могут объединиться с братом в одном клубе. Футболист-то классный — точно не потеряется», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В текущем сезоне РПЛ Миранчук провёл за железнодорожников 16 матчей, забил пять мячей и отдал три голевых передачи.