Андрей Канчельскис: жаль, что Захарян не уехал из РПЛ в это трансферное окно

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о полузащитнике «Динамо» и сборной России Арсене Захаряна, вокруг которого было много трансферных слухов в текущем сезоне.
«Мне жаль, что Захарян не уехал из РПЛ в это трансферное окно. Судя по всему, Арсен сейчас находится в подвешенном состоянии и не знает, какое решение лучше принять для развития карьеры.
Моё мнение: надо уезжать при первой же возможности. Клуб не так уж и принципиален. Если это нормальный европейский чемпионат, то тебя потом заметят топ-клубы в любом случае, если хорошо себя проявишь.
Из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Захарян может поплыть. То, как он проведёт оставшуюся часть сезона, даст ответ на вопрос, насколько Арсен способен выдерживать давление», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
В текущем сезоне РПЛ Захарян провёл 23 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
- 28 февраля 2023
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