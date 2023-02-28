Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч с «Ювентусом»

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» примет «Торино». Главный арбитр матча Даниэле Киффи даст стартовый свисток в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремен, Сандро, Куадрадо, Фаджоли, Барренечеа, Рабьо, Костич, Ди Мария, Влахович

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Синго, Родригес, Линетты, Илич, Миранчук, Карамо, Санабрия

«Ювентус» находится на восьмом месте в чемпионате Италии нынешнего сезона. У команды 32 очка в 23 играх. «Торино» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Серии А, набрав 31 очко.