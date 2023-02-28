Дивеев: я в шоке, но Мойзес очень хорошо понимает русский. Вроде даже хочет выучить язык

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал об общении с одноклубником Мойзесом.
«Я в ЦСКА 3,5 года — всех знаю. У нас все лидеры. Да, есть легенда клуба в лице Акинфеева, а в остальном все могут на себя взять эту роль. С моей стороны просто идёт много подсказа, так как я играю в защите — всё вижу. Я подсказываю Роше и Мойзесу, а они мне — это вообще самое главное в футболе.
На каком языке идёт подсказ? Я в шоке, но Мойзес уже очень хорошо понимает русский. Вроде даже хочет выучить язык. Во время матча с «Оренбургом» на сборах был момент, когда я через переводчика попросил Мойзеса выходить ближе к нападающим. А Мойзес в ответ попросил меня тщательнее слушать подсказ, когда мне за спину забегали. Всё в порядке вещей», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С ДИВЕЕВЫМ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ» В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
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