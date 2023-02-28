«Атлетико» планирует подписать Адама Траоре свободным агентом

Мадридский «Атлетико» провёл переговоры с нападающим «Вулверхэмптона» и сборной Испании Адама Траоре.
Руководство «Атлетико» заинтересовано в бесплатном трансфере 27-летнего игрока в конце сезона, сообщает 90min.
Контракт Траоре с «Вулверхэмптоном» истекает ближайшим летом, и стороны пока не ведут переговоров о новом соглашении.
Траоре — воспитанник «Барселоны». Он находился в структуре команды с 2004 по 2015 год, а затем продолжил карьеру в Англии, где выступал за «Астон Виллу» и «Мидлсбро». С января по июнь 2022 года Траоре играл за «Барселону» на правах аренды. У испанского клуба была опция выкупа футболиста за € 30 млн, но сине-гранатовые ей не воспользовались.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Траоре провёл 21 матч, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Он выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2018 года.
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