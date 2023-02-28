Роман Шишкин: Промес не валял дурака во время пропуска сборов «Спартака»

Бывший защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин оценил подготовку нападающего «Спартака» Квинси Промеса к весенней части сезона.

«Вы вчера сами видели, в какой форме Промес — он не валял дурака во время пропуска сборов «Спартака». Квинси — профессионал и никогда не халявил. Как раз вчерашний матч это доказал. Многие подумали, что его выпустили авансом, но Промес соорудил первый и третий голы, а ещё заработал пенальти. В первом тайме Квинси хорошо выглядел, а Смольникову было очень тяжело против него. Вчерашний матч всё расставил на свои места. Можно закрыть историю отсутствия Квинси на сборах», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (4:2) Промес отметился голом и результативной передачей.