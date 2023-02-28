Рональд Араухо: «Барселоне» нужно проснуться и перевернуть страницу
Поделиться
Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Испании с мадридским «Реалом».
«Эль-Класико — всегда что-то особенное, и это матч, в который каждый хочет принять участие. «Мадрид» — команда с отличными игроками. Мы готовы. Команда — как семья, все близки друг к другу. Мы переживаем два поражения подряд, но у нас хорошая команда, и мы знаем свой потенциал. Нужно проснуться и перевернуть страницу. До конца сезона еще многое осталось, и мы лидируем в лиге», — приводит слова Араухо Goal со ссылкой на Barca TV.
Матч с «Реал» — «Барселона» состоится в четверг, 2 марта. Игра начнётся в 23:00 мск. В четвертьфинале «Барселона» обыграла «Сосьедад», а «Реал» победил «Атлетико».
Комментарии
- 1 марта 2023
-
00:00
- 28 февраля 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:42
-
23:41
-
23:24
-
23:06
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:30
-
22:30
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:45
-
21:38
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:16
-
21:12
-
21:05
-
21:00
-
21:00
Партнерский контент