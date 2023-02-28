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Рональд Араухо: «Барселоне» нужно проснуться и перевернуть страницу

Рональд Араухо: «Барселоне» нужно проснуться и перевернуть страницу
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Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Испании с мадридским «Реалом».

«Эль-Класико — всегда что-то особенное, и это матч, в который каждый хочет принять участие. «Мадрид» — команда с отличными игроками. Мы готовы. Команда — как семья, все близки друг к другу. Мы переживаем два поражения подряд, но у нас хорошая команда, и мы знаем свой потенциал. Нужно проснуться и перевернуть страницу. До конца сезона еще многое осталось, и мы лидируем в лиге», — приводит слова Араухо Goal со ссылкой на Barca TV.

Матч с «Реал» — «Барселона» состоится в четверг, 2 марта. Игра начнётся в 23:00 мск. В четвертьфинале «Барселона» обыграла «Сосьедад», а «Реал» победил «Атлетико».

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