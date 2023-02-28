Анохин: «Спартаку» важно взять Кубок России второй год подряд

Бывший генеральный директор «Химок» Сергей Анохин поделился эмоциями после ответной игры Кубка России, в которой «Локомотив» уступил «Спартаку» со счётом 4:2.

«Отличный матч, команды замечательно справились, было интересно. Игра была достойна спонсора и болельщиков, все молодцы. Я поздравляю красно-белых с победой. Выиграет ли «Спартак» Кубок России второй год подряд? Им это очень важно, нужно конкурировать за трофей в этом сезоне. Поэтому желаю им успехов», — цитирует Анохина «РБ Спорт».

Напомним, первый матч в рамках текущего розыгрыша Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом», проходивший на домашнем стадионе красно-зелёных, завершился минимальной победой «Спартака» (1:0). В ответной игре команда Гильермо Абаскаля также одержала победу — 4:2. Красно-белые прошли в полуфинал Пути РПЛ, а железнодорожники продолжат борьбу за трофей в Пути регионов.