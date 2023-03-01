Экс-гендиректор «Спартака»: не удивлюсь, если в гонке «Спартак» сдуру перегонит «Зенит»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак оценил возможность красно-белых навязать «Зениту» борьбу в гонке за победой в Российской Премьер-Лиге.

«Мечтать не вредно. «Спартак» реально стал значительно лучше играть при нынешнем тренере. Команда неплохо управляемая. Но «Зенит» всё-таки обладает стабильным составом, и у него есть небольшой отрыв. Наверное, все тренеры, которые ставят перед собой серьёзные задачи, думают о какой-то перспективе, а сегодняшняя перспектива российского рынка очень слабая — назовём это так.

Я очень спокойно рассматриваю все возможные варианты. Никто нигде не будет играть, но продолжается какая-то непонятная для меня гонка. Не удивлюсь, если кто-то в ней сдуру перегонит другого. Пусть гоняются», — цитирует Первака «РБ Спорт».