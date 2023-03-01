Константин Генич оценил новый формат Кубка России

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о новом формате Фонбет Кубка России по футболу.

«Надо было эмпирическим путем всё понять и опробовать на себе, чтобы делать какие-то выводы. Мне нравится, что есть много матчей, игры афишные. Вижу несколько минусов и нестыковок. Например, «Акрон» в пути регионов, пусть там даже фигурируют другие суммы, хотя клубы тоже неплохо зарабатывают, чтобы ему добраться до решающего матча в общей сложности надо сыграть 7 матчей. С другой стороны, клубы РПЛ проведут 12 матчей, чтобы попасть в суперфинал, но в пути регионов путь короче. Поначалу там соперники похуже, а потом появляются команды из РПЛ. Какие-то шероховатости безусловно присутствуют, но мне нравится, что клубы зарабатывают на этом, что на матчах кубка отсутствует Fan ID. Мы хотя бы видим не полностью забитые трибуны, но неплохую явку болельщиков, особенно на матче «Локомотив» — «Спартак», когда был мороз. Был поражён посещаемостью матча в Екатеринбурге, хотя там тоже было очень холодно.

Немного смущает, что «Спартак» четыре раза играл с «Локомотивом» и четыре раза выиграл, но при этом существует математическая вероятность, что команды могут ещё раз сойтись. Например, на следующей стадии. Понятно, что это красивая афиша, придут болельщики, тем более Fan ID не будет. Сейчас клубы зарабатывают не мало за счет кубка, это безусловно плюс. Минусы есть, но даже в отсутствии еврокубков пытаются уплотнить календарь, но из-за нелегкой логистической истории на клубы накладываются проблемы, сокращая тренировочный процесс», — приводит слова Генича «РБ Спорт».