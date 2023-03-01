Погба вышел на поле в официальной игре впервые за 315 дней
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Продолжается матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» принимает «Торино». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Полузащитник хозяев Поль Погба вышел на замену на 69-й минуте встречи при счёте 2:2.
Предыдущий раз игрок вышел на поле в официальной игре в апреле 2022 года. Тогда он принял участие в матче английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:4) в составе «Манчестер Юнайтед».
В матче принимает участие российский полузащитник Алексей Миранчук. Он вышел в стартовом составе «Торино».
Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. С момента возвращения в туринский клуб французский полузащитник не провёл на поле ни одной минуты из-за различных травм.
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