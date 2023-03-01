«Лестер» уступил клубу Чемпионшипа «Блэкберну» и вылетел из Кубка Англии

Сегодня, 1 марта, завершился матч 1/8 финала Кубка Англии между «Лестером» и «Блэкберном». Команды играли на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт в игре на 33-й минуте открыл Тайрис Долан. Во втором тайме Сэмюэл Шмодикс укрепил преимущество «роз». Гол Келечи Ихеаначо на 67-й минуте не спас команду Брендана Роджерса от поражения и вылета из турнира.

«Арсенал» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, теперь отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять очков. «Лестер» остался на 14-м месте (24 очка). «Блэкберн» занимает четвёртое место в Чемпионшипе. От «Бёрнли», идущего на первом месте, «Роверс» отделяет 21 очко.