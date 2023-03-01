Константин Генич высказался о шансах «Локомотива» избежать стыковых матчей

Спортивный комментатор Константин Генич оценил перспективы «Локомотива» в борьбе за сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге. После 17 туров железнодорожники занимают 14-е место в таблице, имея в активе 13 очков. Занимающий 12-е место «Пари Нижний Новгород» опережает московский клуб на 6 очков.

«Выберется ли «Локомотив» из зоны стыков? Отрыв достаточно приличный. «Локомотиву» надо, чтобы конкуренты теряли очки. У команды сейчас тяжелый график. Осталось всего 13 туров, но у них сразу два выезда в Ростов и Грозный. Есть надежда, что ситуацию железнодорожники подкорректируют. Не знаю, удастся ли им избежать стыковых матчей. У «Локомотива» всё для этого есть. Очень важны матчи с прямыми конкурентами. Необходимо набирать очки, потому что, как бы хорошо ты не играл, как бы хорош не был Миранчук, Дзюба, но если ты проигрываешь, то это будет поддавливать.

«Локомотив» всё-таки никуда не вылетел. Всё то позитивное, что команда показала в игре со «Спартаком надо сохранить, подкорректировать игру в обороне. Думаю, что в выездных матчах с «Ростовом» и «Ахматом» «Локомотив» наберет 4 очка. Где-то будет победа и ничья. Мне «Локомотив» в Кубке понравился», — приводит слова Генича «РБ Спорт».