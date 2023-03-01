Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» одержал волевую победу в игре с «Торино». Миранчук провёл полный матч

«Ювентус» одержал волевую победу в игре с «Торино». Миранчук провёл полный матч
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» принимал «Торино». Матч начался в 22:45 мск. Игра завершилась победой «Ювентуса» со счётом 4:2.

На второй минуте Янн Карамо вывел гостей вперёд. На 16-й минуте Хуан Куадрадо сравнял счёт. На 43-й минуте Арнальдо Антонио Санабрия вновь вывел «Торино» вперёд, а спустя три минуты «Ювентус» ответил голом Данило. Во втором тайме голами в составе «Ювентуса» отличились Бремен (71-я минута) и Рабьо (81-я минута).

На 69-й минтуе на поле вышел полузащитник «Ювентуса» Поль Погба. Он принял участие в официальной игре впервые за 315 дней. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на поле с первых минут и провёл полный матч.

«Ювентус» находится на седьмом месте в Серии А (35 очков), а «Торино» — на десятом (31).

Италия - Серия А. 24-й тур
28 февраля 2023, вторник. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 2
Торино
Турин
0:1 Карамо – 2'   1:1 Куадрадо – 16'   1:2 Санабрия – 43'   2:2 Данило – 45+1'   3:2 Бремер – 71'   4:2 Рабьо – 81'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023