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«Ювентус» одержал волевую победу в игре с «Торино». Миранчук провёл полный матч

Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» принимал «Торино». Матч начался в 22:45 мск. Игра завершилась победой «Ювентуса» со счётом 4:2.

На второй минуте Янн Карамо вывел гостей вперёд. На 16-й минуте Хуан Куадрадо сравнял счёт. На 43-й минуте Арнальдо Антонио Санабрия вновь вывел «Торино» вперёд, а спустя три минуты «Ювентус» ответил голом Данило. Во втором тайме голами в составе «Ювентуса» отличились Бремен (71-я минута) и Рабьо (81-я минута).

На 69-й минтуе на поле вышел полузащитник «Ювентуса» Поль Погба. Он принял участие в официальной игре впервые за 315 дней. Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на поле с первых минут и провёл полный матч.

«Ювентус» находится на седьмом месте в Серии А (35 очков), а «Торино» — на десятом (31).