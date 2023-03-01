«Фулхэм» обыграл «Лидс» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Поделиться
Сегодня, 1 марта, завершился матч 1/8 финала Кубка Англии между «Фулхэмом» и «Лидсом». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Счёт в игре на 21-й минуте открыл Жоау Пальинья. Во втором тайме Манор Соломон после паса Александра Митровича укрепил преимущество «дачников». Таким образом, «павлины» покинули текущий розыгрыш турнира.
«Арсенал» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, теперь отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять очков. «Фулхэм» занимает шестое место (39 очков). «Лидс» располагается на 17-й строчке в английском национальном первенстве. «Саутгемптон» с 18 очками замыкает турнирную таблицу АПЛ.
Комментарии
- 1 марта 2023
-
01:03
-
00:55
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:38
-
00:29
-
00:22
-
00:21
-
00:17
-
00:09
-
00:00
- 28 февраля 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:42
-
23:41
-
23:24
-
23:06
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:30
-
22:30
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:45
-
21:38
Партнерский контент