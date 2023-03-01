«Фулхэм» обыграл «Лидс» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Сегодня, 1 марта, завершился матч 1/8 финала Кубка Англии между «Фулхэмом» и «Лидсом». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 21-й минуте открыл Жоау Пальинья. Во втором тайме Манор Соломон после паса Александра Митровича укрепил преимущество «дачников». Таким образом, «павлины» покинули текущий розыгрыш турнира.

«Арсенал» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги, теперь отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет пять очков. «Фулхэм» занимает шестое место (39 очков). «Лидс» располагается на 17-й строчке в английском национальном первенстве. «Саутгемптон» с 18 очками замыкает турнирную таблицу АПЛ.