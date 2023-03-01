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Владелец «Лидса» рассказал о несостоявшемся переходе Коди Гакпо

Владелец «Лидса» рассказал о несостоявшемся переходе Коди Гакпо
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Итальянский владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани заявил, что летом 2022 года его клуб был близок к приобретению форварда Коди Гакпо из ПСВ, но главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заблокировал переход.

«Когда мы обращаемся к иностранному клубу, стоимость игрока возрастает на 10 миллионов евро только потому, что мы из Премьер-лиги.

Прошлым летом мы были близки к тому, чтобы подписать контракт с Гакпо перед закрытием трансферного окна. Я говорил с его отцом. Мы договорились с ПСВ и почти согласовали условия личного контракта. К сожалению, тренер сборной Нидерландов ван Гал позвонил ему и сказал, что ему нужно получать регулярное игровое время перед чемпионатом мира. Три месяца спустя его стоимость утроилась, и он перешёл в «Ливерпуль», — приводит слова Радриццани DAZN.

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