Владелец «Лидса» рассказал о несостоявшемся переходе Коди Гакпо

Итальянский владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани заявил, что летом 2022 года его клуб был близок к приобретению форварда Коди Гакпо из ПСВ, но главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заблокировал переход.

«Когда мы обращаемся к иностранному клубу, стоимость игрока возрастает на 10 миллионов евро только потому, что мы из Премьер-лиги.

Прошлым летом мы были близки к тому, чтобы подписать контракт с Гакпо перед закрытием трансферного окна. Я говорил с его отцом. Мы договорились с ПСВ и почти согласовали условия личного контракта. К сожалению, тренер сборной Нидерландов ван Гал позвонил ему и сказал, что ему нужно получать регулярное игровое время перед чемпионатом мира. Три месяца спустя его стоимость утроилась, и он перешёл в «Ливерпуль», — приводит слова Радриццани DAZN.