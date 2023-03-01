Владелец «Лидса» рассказал о несостоявшемся переходе Коди Гакпо

Итальянский владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радриццани заявил, что летом 2022 года его клуб был близок к приобретению форварда Коди Гакпо из ПСВ, но главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал заблокировал переход.
«Когда мы обращаемся к иностранному клубу, стоимость игрока возрастает на 10 миллионов евро только потому, что мы из Премьер-лиги.
Прошлым летом мы были близки к тому, чтобы подписать контракт с Гакпо перед закрытием трансферного окна. Я говорил с его отцом. Мы договорились с ПСВ и почти согласовали условия личного контракта. К сожалению, тренер сборной Нидерландов ван Гал позвонил ему и сказал, что ему нужно получать регулярное игровое время перед чемпионатом мира. Три месяца спустя его стоимость утроилась, и он перешёл в «Ливерпуль», — приводит слова Радриццани DAZN.
- 1 марта 2023
-
01:03
-
00:55
-
00:54
-
00:46
-
00:44
-
00:38
-
00:29
-
00:22
-
00:21
-
00:17
-
00:09
-
00:00
- 28 февраля 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:42
-
23:41
-
23:24
-
23:06
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:48
-
22:30
-
22:30
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:15
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:45
-
21:38