Полузащитник «Атлетико» Родриго Де Пауль считает нынешнюю сборную Аргентины лучшей в истории.

«Лионель Скалони сделал всё с нуля и многое привнёс в команду. С помощью капитана и опытных ребят он научил 19 игроков правильно носить футболки сборной. Но самое главное, что это породило, – это дух товарищества, мы стали очень хорошими друзьями внутри стадиона и на поле.

И была создана очень гармоничная связь, что непросто, когда в команде так много крупных фигур, но всегда было ясно одно: главное – это сборная, и мы все понимали уровень ответственности. Я думаю, что в итоге мы создали, простите меня, лучшую сборную, которая была у нашей страны.

Я говорю это не из эгоизма, отнюдь нет. Я думаю, что в сборной были игроки лучше, чем те, которые составляют нынешний состав, но как команда мы победили всех действующих чемпионов – последнего чемпиона Америки (Бразилию), последнего чемпиона Европы (Италию) и последнего чемпиона мира (Францию).

Это было нелегко, мы прошли отборочный турнир без поражений, мы выиграли в Боливии спустя 15 лет, мы победили в Перу спустя не знаю сколько времени, мы побили рекорд по количеству матчей без поражений. Как команда эта сборная достигла чего-то чрезвычайно важного, в том числе добилась близости с народом. Люди видели, что мы болельщики, у которых появился шанс защищать футболку сборной.

Я не хочу, чтобы кто-то сердился из-за моих слов, потому что у Аргентины чрезвычайно важная и богатая история», – приводит слова Де Пауля TyC Sports.

Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ: