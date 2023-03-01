Ле Гре подаст в суд на министра спорта Франции за клевету

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре собирается подать в суд на министра спорта страны Амели Удеа-Кастера. Об этом сообщил адвокат функционера Тьерри Марамбер.
«Мы собираемся подать на нее в суд за клевету в республиканский суд», — цитирует адвоката Ле Гре Тьерри Марамбера France24.
Сторона Ле Гре обвиняет министра во лжи в аудиторском отчёте, по итогам которого Ноэль подал в отставку.
Напомним, 28 февраля стало известно, что Ле Гре подал в отставку с поста президента Федерации футбола Франции (FFF).
Функционер занимал свой пост в течение 11 лет. Напомним, после продления контракта с главным тренером «трёхцветных» Дидье Дешамом Ле Гре позволил себе резкое высказывание в адрес легенды французского футбола Зинедина Зидана, который был одним из кандидатов на пост наставника французов. Кроме того, бывшие и нынешние сотрудницы FFF обвинили его в сексуальных домогательствах, 17 января 2023 года прокуратура Парижа начала следствие по этому поводу. С тех пор Ле Гре был отстранён от своей должности.
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