Ноэль Ле Гре: я никогда никого не домогался, ни морально, ни сексуально

Бывший президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре опроверг обвинения в домогательствах.

«Я полностью опровергаю обвинения, я бы не стоял перед вами, если бы лгал. Я никогда никого не домогался, ни морально, ни сексуально. Я удивлен всеми этими интригами. Не знаю, кто за этим стоит, но рано или поздно я разберусь с этим. Я не сделал ничего плохого. Сейчас мы с адвокатами ждём, что будет дальше.

Этим расселедованием занимается прокуратура. Писали, что миссис С что-то говорит, но кто такая миссис С...? Мои адвокаты и я неоднократно обращались к инспекторам за разъяснениями, чтобы я мог дать ответ на обвинения, но они всегда отказывали нам в том, чтобы прислать материалы дела. Сейчас я могу сказать, что в Федерации ко мне очень хорошо относятся многие сотрудники", — приводит слова Ле Гре L'Equipe.