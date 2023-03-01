Ноэль Ле Гре: я никогда никого не домогался, ни морально, ни сексуально

Бывший президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре опроверг обвинения в домогательствах.
«Я полностью опровергаю обвинения, я бы не стоял перед вами, если бы лгал. Я никогда никого не домогался, ни морально, ни сексуально. Я удивлен всеми этими интригами. Не знаю, кто за этим стоит, но рано или поздно я разберусь с этим. Я не сделал ничего плохого. Сейчас мы с адвокатами ждём, что будет дальше.
Этим расселедованием занимается прокуратура. Писали, что миссис С что-то говорит, но кто такая миссис С...? Мои адвокаты и я неоднократно обращались к инспекторам за разъяснениями, чтобы я мог дать ответ на обвинения, но они всегда отказывали нам в том, чтобы прислать материалы дела. Сейчас я могу сказать, что в Федерации ко мне очень хорошо относятся многие сотрудники", — приводит слова Ле Гре L'Equipe.
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