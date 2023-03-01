«Сразу понял ― пришёл трындец». Дивеев вспомнил, как сломал ногу в игре с «Торпедо»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился воспоминаниями о травме, полученной им в матче чемпионата России с «Торпедо» в сентябре 2022 года.

«Кидали аут, боролся с нападающим, приземлился на правую ногу. Тут голеностоп ушёл – и я услышал щелчок. Сразу понял – пришёл трындец: связки порвал либо что-то сломал, потому что нога начала неметь. В итоге перелом большеберцовой кости. Это моя первая тяжёлая травма. Надеюсь, что последняя. Тяжело было осознавать, что это не на пару недель, а больше», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Игорь Дивеев провёл за армейцев 10 матчей в текущем сезоне РПЛ, забил один гол и стал автором одной результативной передачи.

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