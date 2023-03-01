Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «Реале» недовольны итогами премии ФИФА за 2022 год

В «Реале» остались недовольны церемонией The Best.

Как сообщает AS, руководителей «Реала» не устроило игнорирование игроков их команды, несмотря на победы в Лиге чемпионов, Ла Лиге, Суперкубках Европы и Испании.

В клубе шокированы, что их футболисты остались без наград, хотя четыре месяца назад Карим Бензема выиграл «Золотой мяч», а Тибо Куртуа – приз имени Льва Яшина.

Также «Реал» задело отсутствие Винисиуса Жуниора в списке финалистов на попадание в сборную года.

Отметим, что за индивидуальные призы The Best голосуют тренеры и капитаны сборных, журналисты и болельщики, а сборную года выбирают исключительно голосованием футболистов.

Напомним, вчера проходила церемония вручения наград ФИФА за 2022 год. Приз лучшему игроку получил аргентинский футболист «ПСЖ» Лионель Месси. Награды также получили и другие представители южноамериканской команды – Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарём года, а Лионель Скалони – лучшим тренером.

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»: