Мойзес: ЦСКА участвует во всех турнирах, чтобы в них побеждать

Защитник ЦСКА Мойзес после выхода в полуфинал Фонбет Кубка России заявил, что армейский клуб должен бороться за победу во всех турнирах, в которых принимает участие. Во вторник, 28 февраля, ЦСКА уступил «Краснодару» в ответном матче 1/4 финала (0:1), но прошёл дальше по сумме двух матчей (3:1).
«Хотел бы поздравить команду. Мы провели отличный матч, добились хорошего результата, хотя и признаём силу нашего соперника. Мы сегодня играли в гостях, проделали длинный путь. Рады выйти в следующий этап. ЦСКА участвует во всех турнирах, чтобы в них побеждать. Важно, что мы сделали шаг вперёд. Сейчас надо отдыхать, настраиваться, потому что скоро начнётся чемпионат.
Что касается моих дальнейших выступлений в России, я бы хотел говорить о своей игре и своих результатах. Руководители клуба знают моё желание, поэтому оставлю эти вопросы своему агенту. В ЦСКА мне комфортно», — приводит слова Мойзеса «Матч ТВ».
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