Быстров: «Краснодар» — разочарование вечера

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал победу «Краснодара» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:0). Напомним, несмотря на поражение в ответной встрече, именно армейцы вышли в 1/2 финала Пути РПЛ благодаря результату первого матча (3:0). «Краснодар» же отправился во второй этап четвертьфинала Пути регионов.
«Несмотря на то что счёт в пользу «Краснодара», по сумме двух встреч они оказались явно слабее. Да и по ответному матчу не могу сказать, что «Краснодар» заслужил победу больше. Футболисты ЦСКА контролировали ход матча, никуда не торопились, спокойно оборонялись, в то время как «Краснодар» не знал, что нужно сделать, чтобы взломать насыщенную оборону ЦСКА. Короче говоря, «Краснодар» — разочарование вечера», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
- 1 марта 2023
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