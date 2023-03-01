Лучший бомбардир Серии А Виктор Осимхен мог лишиться зрения

Профессор хирургии Джанпаоло Тартаро рассказал об операции на глазе, которую перенёс нападающий «Наполи» Виктор Осимхен после столкновения с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром в ноябре 2021 года. Нигерийцу тогда установили шесть пластин и 18 винтов для устранения множественных переломов орбитальной кости и скулы.

«Сломанная орбитальная кость могла вызвать серьёзные проблемы, вплоть до потери зрения. Но, к счастью, глаз смог вернуться в глазницу, и я думаю, что операция по удалению пластин и винтов Виктору может и не потребоваться. Если только не возникнет острая необходимость – например, если там не разовьётся инфекция. Мы использовали самые качественные пластины в мире и очень тщательно изучали место их имплантации – с таким расчётом, чтобы они максимально работали, когда Виктор будет бить по мячу головой. Мне кажется, теперь Осимхен играет даже лучше, он стал форвардом мирового уровня, а маску он не снимает, так как она даёт ему дополнительную уверенность в себе», — сказал Тартаро в эфире Radio CRC.

24-летний Осимхен является лучшим бомбардиром итальянской Серии A в текущем сезоне, забив в 20 матчах 19 голов.