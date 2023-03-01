«Факел» создал союз ветеранов клуба. Его возглавил Оганез Мхитарян

Воронежский «Факел» объявил о создании союза ветеранов клуба. Новую структуру возглавил бывший полузащитник команды Оганез Мхитарян, который провёл в составе «Факела» 425 матчей во всех турнирах и забил 30 голов. Легендарный футболист воронежцев прокомментировал создание союза ветеранов.

«Чувствую приятное волнение, понимаю, что это ответственность. Думаю, для тех, кто выходил на поле в футболке с этим «огоньком» на груди, наш клуб – не пустой звук. То, что «Факел» не забывает своих ветеранов, очень важно. Приятно быть рядом с такой командой, которая снова бьётся в элитном дивизионе. Надеюсь, что и мы, ветераны, сможем помочь клубу», – приводит слова Оганеза Мхитаряна пресс-служба «Факела» в клубном телеграм-канале.