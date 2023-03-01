Дивеев: после травмы было страшно садиться за руль. Послал на фиг перестроения на трассе

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о вождении автомобиля после травмы.

«Когда был травмирован, меня ребята на своих машинах возили: Кучай (Кучаев. — Прим. «Чемпионата»), Обляков Ваня, Чал (Чалов. — Прим. «Чемпионата»). Если на тренировки, то Ваня забирал, потому что он раньше всех встаёт. Иногда на микриках ездил, иногда на такси. Когда уже сняли гипс и я смог нажимать на педаль – сам сел за руль. Но первое время было страшно, боялся, что нога соскользнёт. Бывало, что ехал, мне надо было перестроиться, резко нажать тормоз: сделал движение – нога как заболит! Я понял, что на фиг эти перестроения, лучше по прямой буду ехать. Тем более Москва у нас прямая – на МКАД выехал и погнал», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полностью интервью с Игорем Дивеевым читайте на «Чемпионате»: