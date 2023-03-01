Дзюба: я полностью за президента, за Путина. Хоть убейте, до конца буду за свою страну

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о политических событиях в стране, выразив поддержку президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

«Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. История рассудит всё глобально в дальнейшем. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина, прям полностью, даже это не скрываю. За свою страну. И верю, что всё будет хорошо. Я такой, хоть убейте, до конца буду за свою страну. История уже потом рассудит, кто прав, кто неправ, а я до конца буду верить: мы за правое дело.

Сам анализировать? Это долгий разговор. Мы можем беседовать уже нефутбольно. Но глобально: я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, папа и мама. Нету вот этого всего непонятного: «делайте аборты», гендерные принадлежности. Столько каких-то мифических созданий появляется, небинарных личностей, ещё что-то. Я прочитал интервью актрисы: «Считаю, что для небинарной личности я хорошо сыграла женщину». Господи, ты сыграла женщину! Конечно, хорошо сыграла! Не мужика же играла!

Горжусь этим очень сильно, что мы этого не позволяем, что у нас есть это и всегда будет — в нашей стране мужчина с женщиной. Родители — папа и мама. Ценности — семья и любовь к детям. Не хочу углубляться, но то, что массово происходит в мире, мне очень не нравится», — сказал Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel.