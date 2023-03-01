Форвард «Краснодара» Олусегун: конкурировать со «Спартаком» и «Зенитом» можно

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал победу над ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (1:0, по сумме двух матчей — 1:3), а также выразил мнение, что его команда в текущем сезоне способна конкурировать с лидирующими в Российской Премьер-Лиге «Зенитом» и «Спартаком».
«Мы смогли победить благодаря родному стадиону. Наши фанаты оказали фантастическую поддержку, и мы играли в крутой атмосфере. В Москве было очень холодно, и, наверное, это во многом помешало нам хорошо сыграть тот матч.
«Краснодару» необходимо становиться лучше и добиться гораздо большего, чем то, что есть сейчас.
Можем конкурировать со «Спартаком», «Зенитом»? Думаю, да. В этом нет ничего такого, мы примерно все на одном уровне. Просто надо быть командой и стараться выигрывать каждый матч.
Могу ли попасть в топ‑5 бомбардиров РПЛ в этом году? Да, это моя цель!» — приводит слова форварда «Матч ТВ».
- 1 марта 2023
-
12:09
-
12:06
-
12:05
-
12:02
-
11:52
-
11:42
-
11:41
-
11:40
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:14
-
11:10
-
10:58
-
10:55
-
10:50
-
10:45
-
10:32
-
10:15
-
09:58
-
09:55
-
09:42
-
09:35
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
08:55
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
05:00
-
04:48
-
04:46
-
04:36
-
04:26