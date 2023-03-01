Форвард «Краснодара» Олусегун: конкурировать со «Спартаком» и «Зенитом» можно

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун прокомментировал победу над ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (1:0, по сумме двух матчей — 1:3), а также выразил мнение, что его команда в текущем сезоне способна конкурировать с лидирующими в Российской Премьер-Лиге «Зенитом» и «Спартаком».

«Мы смогли победить благодаря родному стадиону. Наши фанаты оказали фантастическую поддержку, и мы играли в крутой атмосфере. В Москве было очень холодно, и, наверное, это во многом помешало нам хорошо сыграть тот матч.

«Краснодару» необходимо становиться лучше и добиться гораздо большего, чем то, что есть сейчас.

Можем конкурировать со «Спартаком», «Зенитом»? Думаю, да. В этом нет ничего такого, мы примерно все на одном уровне. Просто надо быть командой и стараться выигрывать каждый матч.

Могу ли попасть в топ‑5 бомбардиров РПЛ в этом году? Да, это моя цель!» — приводит слова форварда «Матч ТВ».