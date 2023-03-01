Дзюба — о своём интимном видео: женского внимания добавилось и, к сожалению, мужского тоже

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, как слитое интимное видео повлияло на его жизнь. Футболист рассказал о ряде забавных ситуаций, связанных с последствиями появления этого видео в интернете.

«Как слитое видео повлияло на мою жизнь? Было очень тяжело и больно в первом матче после этого, с «Краснодаром». Когда бил пенальти – «Вираж» начал освистывать. В том моменте мне прям стало больно и грустно. Пофиг на меня, но когда твоя команда борется за чемпионство, а вы пытаетесь добить человека… Это очень некрасиво. У меня даже в моменте мысль проскочила: «Не забью – да и хрен с ним, если вы так хотите!» Всё это было очень неприятно.

Потом, честно говоря, я как-то стал к этому спокойно и смешно относиться. Стали случаться всякие истории. Ты идёшь, а на тебя женщины и девушки смотрят, взглядом раздевают. Это было забавно. Ты идёшь и думаешь: «Это же я должен был раздевать вас взглядом, а не наоборот!» (смеётся)

Девчонка говорит: «Ну привет!» И ты понимаешь, что она видео видела. И вообще все видели. Популярности мне это добавило. Женского внимания добавилось и, к моему огромному сожалению, мужского тоже. Мулька пошла, что я, может быть, бисексуал или баловник. Но это было уже не очень. Сейчас армия «этих ребят» расстроится, но увы и ах! Я не ваш, парни!» — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.